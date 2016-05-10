Полный обзор новой игры казино Dead or alive: Салун от Evolution Gaming!

Карточная игра Dead or Alive: Saloon, созданная компанией Evolution Gaming, включает в себя элементы игрового шоу, в котором участники делают ставки на то, какая обычная карта будет вытянута из 104-карточной колоды.

По сути, Dead or Alive: Saloon - это гибрид обычной карточной игры и онлайн-развлечения; это означает, что вы можете позволить себе роскошь находиться в собственном доме и общаться с живыми дилерами через живую камеру.

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Ведущий поставщик программного обеспечения для живых казино, компания Evolution Gaming Studios, предоставляет игрокам щедрые выигрыши и большие множители в этой игре.

Особенности игрового шоу Dead or Alive: Saloon

Когда вы входите в игру, вы оказываетесь в салуне (пабе) с деревянным столом, покрытым зеленым сукном, в центре которого стоит небольшой стеклянный ящик с картами. В 19 веке салуны Дикого Запада в основном обслуживали таких клиентов, как азартные игроки, ковбои, ловцы пушнины, солдаты, золотоискатели и шахтеры.

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Салуны были:

Обычно заведения с полным набором услуг.

Предлагает частные игровые залы для карточных игр.

Развлечения.

Дорогие вина.

Виски коммерческого качества.

За суконным столом вас встречает симпатичная девушка (крупье), одетая в аутентичную униформу. Вы можете общаться с интерактивным ведущим благодаря технологии телесуфлера, когда крупье как бы смотрит вам в глаза, отвечая на ваши сообщения в чате.

В этой игре живые крупье профессиональны и общительны, что обеспечивает захватывающий игровой опыт. Если вы являетесь постоянным клиентом игорных клубов, то знаете, что дилеры проводят около 30 минут за одним столом, прежде чем их пересаживают за другой. Карты, используемые ведущими игры, имеют более значимые цифры и символы, поэтому вы можете легко увидеть их на экране. В этой игре используются камеры студийного качества, освещение и другое оборудование для обеспечения плавного игрового процесса.

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Интерьер таверны Dead or Alive: Saloon выполнен в стиле культовой эпохи Дикого Запада. Здесь вы увидите красивое витражное окно, за которым стоят деревянные столы и скамейки. За зелеными атласными шторами видна винтовая лестница, ведущая наверх, а справа, у стены, покрытой старыми фотографиями, - длинная деревянная барная стойка с латунным поручнем внизу. Какой-то посетитель паба оставил на барной стойке свою ковбойскую шляпу.

После того как вы сделаете ставку, девушка-ведущая начнет раскладывать игральные карты на суконном столе. Dead or Alive: Saloon - это карточная игра-гадание, в которой игроки могут увеличить свой потенциальный выигрыш за счет множителей и бонусных раундов. Чтобы увеличить свой выигрыш, достаточно собирать бонусные карты с множителями. Как только ведущий выкладывает на стол обычную карту, игра заканчивается.

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Вы можете выиграть внушительную сумму всего за один игровой раунд, поскольку ваша ставка может быть умножена на накопленное значение множителей, что принесет вам крупный потенциальный выигрыш в размере €500 000!

Dead or Alive: Saloon игровое шоу передает суть культовой эпохи вестернов. Эта карточная игра делает игровой процесс захватывающим, особенно при розыгрыше ценных бонусных карт и накоплении множителей.

Основные нюансы игрового процесса и правила игры

Evolution Gaming удалось предложить игрокам быструю, захватывающую и оригинальную игру, которая является глотком свежего воздуха в переполненном игровом пространстве Live Casino. Если вы решите сыграть в Dead or Alive: Saloon, вам не придется изучать сложные правила.

\Вы очень быстро освоите все нюансы игрового процесса. Для игры ведущий использует две колоды из 52 обычных и игральных карт. Раунд длится до тех пор, пока на столе не появится обычная карта. Вы можете использовать бонусные карты с множителями, чтобы увеличить свой банкролл. RTP игры составляет 97,02%, а диапазон ставок подходит для всех типов игроков (от €1 до €1 000).

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Дилер даст вам около пятнадцати секунд, чтобы сделать ставку. На экране появится игровой интерфейс с сеткой игральных карт, разделенных на четыре масти (червы, трефы, бубны и пики). После того как вы выбрали сумму ставки, вам нужно нажать на выбранную вами карту. Укажите ее масть или номинал, или и то, и другое.

В качестве приза в этой игре вы получаете множители. Для этого вам нужно угадать значение или масть первой карты, сданной дилером. Пока на столе не появится первая игральная карта, все множители бонусных карт, которые вы выиграете, будут суммироваться и увеличивать ваш призовой фонд. При этом вы можете делать ставки на различные варианты, такие как:

Конкретная карта.

Масть карты.

Номинальная стоимость карты.

Определенное количество карт.

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Как сдаются карты?

По окончании времени ставок дилер сдает карты по одной лицом вверх. Как только на столе появляется бонусная карта, к вашему выигрышу добавляется множитель. Бонусные карты имеют разные множители, от 20 до 100.

Максимальный единичный множитель составляет 100x, но он может меняться в зависимости от того, сколько бонусных карт выбирает дилер до конца раунда, когда выбирается карта основной игры.

Две колоды включают следующие карты:

Девятнадцать карт с множителем 30x.

Три карты с множителем 50x.

Одна карта с множителем 100x.

Три двойные карты: Вы можете удвоить текущую сумму выигрыша.

Шесть карт "Баунти": Активируют захватывающий бонусный раунд, в котором вы можете выстрелить в одну из предложенных вам мишеней, чтобы активировать случайный множитель.

Двадцать карт с множителем 20x.

Вы выиграете, если угадаете, какая обычная игральная карта будет вытянута первой. Если вы выиграете, ваша ставка будет умножена на накопленное значение множителя. Таким образом, если дилер выкладывает на стол бонусную карту с множителем 20x, 30x, 50x или 100x, ваш выигрыш будет увеличен на это значение. Например, если вы получите бонусную карту с множителем 50x, эта сумма будет добавлена к вашему потенциалу 20x. Это правило означает, что сумма вашего окончательного выигрыша составит 70x.

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Почему игроки выбирают игру Dead or Alive: Saloon?

Dead or Alive: Saloon - одно из самых захватывающих развлечений в онлайн-казино. Если вы еще не пробовали играть в нее, вы упускаете массу удовольствия, потому что здесь можно получить внушительные выигрыши и хорошо провести время.

Самым значительным преимуществом этого игрового шоу в реальном времени является сочетание различных аспектов традиционных и онлайн ставок, предоставляя пользователям уникальный игровой опыт. Игра с реальным человеком, а не с компьютерной программой RNG, поднимает дух соперничества, превращая каждый игровой момент в незабываемое событие.

Все операции дилера преобразуются в цифровые данные с помощью технологии оптического распознавания символов (OCR), которая является лишь частью всего игрового блока управления (GCU), делающего ваш игровой процесс более эффективным, плавным и сравнимым с игрой на реальные деньги в наземных казино.

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Кроме того, вы можете использовать дополнительные возможности, такие как идентичные ставки одним щелчком мыши. Живая игра Dead or Alive: Saloon поощряет взаимодействие игроков с другими участниками. Это означает, что вы будете получать не сгенерированные компьютером ответы, а реальных людей, с которыми вы можете напрямую взаимодействовать через сообщения.

Еще одной замечательной особенностью этой игры является чувство безопасности, и вы можете быть уверены, что в игровом процессе нет никаких манипуляций. По всем этим причинам многие игроки предпочитают играть в Dead or Alive: Saloon в живом казино.

Как делать ставки?

Вы получите общий множитель, если ваша ставка будет сделана на карту или масть. Игроки могут рассчитывать на потенциальный выигрыш, который составляет 20x. Эта игра напоминает рулетку, где игроки делают ставку на определенное число и ждут, когда шар попадет в лузу.

Например, если игрок нажмет на число 10 в нижней части сетки ставок, выбранное значение фишки будет размещено на четырех картах (все четыре десятки в сетке). Аналогично, если игрок нажмет на масть в левой/правой части сетки ставок, выбранная стоимость фишки будет размещена на всех 13 картах этой масти в сетке. Наконец, если игрок нажимает на Все ключ, все карты будут выставлены на торги.

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Бонусный раунд "Охота за головами

Если вы хотите принять участие в бонусной игре Bounty Hunt, вам нужна ситуация, когда дилер вытянет карту Bounty. Удачливые игроки, вытянувшие одну из бонусных карт, попадут в комнату, в которой находится деревянная доска с тремя плакатами и надписью Разыскивается висят на стене. На плакатах изображены опасные преступники.

Эти картинки выступают в качестве мишеней, каждая из которых скрывает значение множителя. Выбрав мишень, прицельтесь и выстрелите. На плакате появится множитель, который будет добавлен к вашему потенциальному выигрышу. Бонусная игра может увеличить ваш выигрыш в 100 раз, а двойная карта удвоит ваш призовой фонд.

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Автоматическое воспроизведение

Когда вы запускаете опцию автоигры, вы можете играть по одной и той же ставке в течение нескольких раундов игры. Во время автоигры используется ваш банкролл, и вы можете повторять одну и ту же ставку в каждом раунде игры.

Обзор компании Evolution Gaming

Компания Evolution Gaming имеет долгую и легендарную историю, начавшуюся в 2006 году, когда она впервые запустила свою игровую веб-платформу с живыми дилерами. С тех пор она продолжает расширять свою линейку продуктов, регулярно выпуская новые версии. Сегодня провайдер предлагает впечатляющий выбор настольных игр, игр с живыми дилерами и игровых автоматов, доступных в ведущих игорных клубах мира.

Йенс фон дер Липпе и Михаэль Рюве основали компанию Evolution Gaming. Первоначальной целью разработчиков было создание первой в мире игровой платформы с живыми дилерами. Evolution Gaming часто признается ведущим поставщиком программного обеспечения для онлайн-казино в нескольких юрисдикциях.

Провайдер получил престижную награду EGR B2B Awards как разработчик, создавший наибольшее количество живых игр. Например, Dream Catcher был первым живым игровым шоу, созданным этим провайдером.

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Evolution Gaming Studios всегда специализировалась на живых играх, предлагая игрокам инновационные механики и привлекательные визуальные эффекты. Недавний релиз под названием Dead or Alive: Saloon - это лучшее живое игровое шоу с прибыльными сегментами множителей, которые могут принести игроку до £500 000. Дополнительный бонусный режим в Dead or Alive: Saloon - это то, что оценят многие игроки.

Этот провайдер также известен как создатель таких развлекательных игровых шоу, как Dream Catcher и Monopoly Live, а также множества живых рулеток, блэкджека и баккара. Недавно компания Evolution Gaming изменилась, приобретя две известные игровые студии, NetEnt и Red Tiger.

Игроки могут одновременно играть за одним столом как в онлайне, так и в наземных заведениях. Действие происходит в престижных залах по всему миру, таких как The Dragonara на Мальте и The Hippodrome Casino.

Evolution Gaming Studios с каждым днем увеличивает свое влияние в мире онлайн-азартных игр, поскольку считается лучшим поставщиком программного обеспечения B2B для многих онлайн-казино. Сегодня этот провайдер владеет многочисленными студиями в Европе и Северной Америке и работает в нескольких странах мира, таких как Швеция, Испания, Великобритания, Мальта и Нидерланды.

Все программное обеспечение этого разработчика работает в соответствии с надежным лицензированием и необходимыми разрешениями. На основании лицензий все продукты, разработанные Evolution Gaming, проверяются соответствующими регулирующими органами, такими как Комиссия по контролю за азартными играми Олдерни и Управление по азартным играм Мальты.

Сегодня Evolution Gaming является одной из компаний-разработчиков программного обеспечения, имеющих студии по всему миру и предлагающих игры операторам и игрокам. Компания по-прежнему является лидером в этой области, и сейчас у нее восемь студий по всему миру, включая одну в наземном казино, которая дает игрокам ощущение живой игры.

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Как играть в игру Dead or Alive: Saloon в онлайн казино?

Хотите окунуться в уникальный и захватывающий мир Дикого Запада в Dead or Alive: Saloon? Выберите самый надежный сайт онлайн-казино с захватывающими акциями, помощью в улучшении вашей игры и многим, многим другим.

Как только вы найдете сайт, предлагающий лучший выбор программного обеспечения, внимательно изучите акции, доступные для игроков. Помимо бонусов на депозит, предложений по возврату денег и программ лояльности, у вас есть множество способов получить максимум удовольствия от каждого раунда игры в Dead or Alive: Saloon.

Онлайн-казино с живыми крупье имеют множество преимуществ перед традиционными и виртуальными игорными клубами. Онлайн-казино так популярны, потому что они обеспечивают удобство и социальное взаимодействие в одном месте.

Многие ведущие, известные и надежные операторы предлагают Dead or Alive: Saloon в своем сегменте игр с живыми дилерами. Все, что вам нужно сделать, это просмотреть каждый сайт и выбрать тот, который вам нравится.

Выберите игорный клуб с приветственными и бонусными предложениями, бесплатными вращениями и другими акциями. Многие ведущие онлайн-казино предлагают бонусы исключительно для игроков, использующих продукты Evolution Gaming. Эти предложения часто бывают в виде бонусов на депозит, бесплатных вращений и многого другого.

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Технология распознавания карт играет важную роль в том, чтобы сделать игровой процесс в Dead or Alive: Saloon более аутентичным и удобным. Различные методы распознавания карт надежны и используются во многих живых играх, но в перспективе компьютерное зрение получит более широкое распространение благодаря своим безграничным возможностям, гибкой системе настроек и способности надежно фиксировать каждую деталь игрового процесса.

Прежде чем играть в Dead or Alive: Saloon, вам следует сначала создать учетную запись. Помимо адреса, номера телефона и электронной почты, вы также можете выбрать разумный лимит депозита для своего онлайн-счета.

Для трансляции игрового процесса требуется надежное интернет-соединение с достаточной пропускной способностью. После регистрации необходимо выбрать способ внесения средств. Различные игорные дома позволяют клиентам использовать разные способы оплаты, поэтому выберите наиболее предпочтительный метод.

Найти живое казино вкладка в лобби казино: здесь вы найдете все доступные столы в Dead or Alive: Saloon. Вы можете увидеть таблицы для каждого стола, обычно разделенные по уровням ставок.

Как только вы найдете стол, соответствующий вашим предпочтениям в ставках, вы увидите экран, позволяющий выбрать дилера. После выбора дилера откроется новое окно с таблицей и выбранным вами дилером. Обратите внимание, что живые онлайн-платформы предлагают множество возможностей для добавления в игру новых элементов, таких как бонусные раунды и множители.

Вы можете быть не единственным человеком за столом в Dead or Alive: Saloon, поэтому вам придется подождать, пока все игроки сделают свои ставки, а затем дилер сдаст карты. После завершения раунда победители получат свои выплаты, а ваш баланс будет отражать результат сдачи.

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Выигрышные стратегии и советы от опытных игроков

Каждый из нас, играя в карточные игры, не раз задумывался о разработке какой-то уникальной выигрышной стратегии, которая помогла бы нам автоматически генерировать систему ставок, позволяющую угадать следующую комбинацию.

Игроки часто не хотят полагаться только на удачу, поэтому они проверяют, работает ли та или иная стратегия. Например, в игре Dead or Alive: Saloon часто используется стратегия Мартингейла, которая предполагает удвоение размера ставки при каждом проигрыше.

Классический принцип этой стратегии заключается в использовании теории вероятности в сценарии с нулевым ожиданием. Это стратегия инвестирования или ставок, предложенная французским математиком Полем Пьером Леви. Она считается рискованным методом инвестирования, но все же часто позволяет игрокам добиваться хороших результатов в карточной игре.

Игры с живыми дилерами, такие как Dead or Alive: Saloon, - это жемчужина современных технологий. Хорошая стратегия и разумные советы опытных геймеров помогут вам пройти все этапы этой игры, особенно когда нужно принимать быстрые решения. Игровые стратегии помогут вам сохранить свой банкролл и получить выигрыши со случайными множителями.

Вы быстрее добьетесь успеха, если будете прислушиваться к советам игроков, которые хорошо знают математику, умеют быстро реагировать на игровую ситуацию и принимать сложные решения. Как правило, такие игроки хорошо владеют техникой самоконтроля.

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Помните, что игра Dead or Alive: Saloon - это не только возможность заработать большие деньги, это еще и развитие ваших дополнительных навыков и логического мышления. Понимание основных правил карточной игры требует от вас упорного труда. Играя в Dead or Alive: Saloon, вы сможете разработать свою стратегию карточной игры в казино и выиграть большие деньги.

Используйте следующие советы опытных игроков для достижения своей цели:

Ставьте не больше, чем вы можете себе позволить: Вы всегда должны следовать этому совету. Это гарантия того, что вы получите удовольствие от игрового процесса. Чтобы добиться успеха, вы должны видеть себя успешным и постоянно много тренироваться. Вы также можете начать смотреть стримы или профессиональных игроков, которые объясняют свои ходы и делятся стратегиями в Dead or Alive: Saloon. Таким образом, вы будете в курсе последних тенденций и почувствуете себя более подготовленным к игре. Установите границы игры: Жизненно необходимо точно знать, когда нужно заканчивать игру. Что касается шансов на выигрыш, то не секрет, что казино имеют особое преимущество перед азартными игроками. Поскольку в этой игре участвуют 52 игральные карты, вероятность того, что вы поставите на выигрышную карту, составляет 52:1. Применяя выбранную вами стратегию, вы можете уменьшить преимущество игорного дома. Поймав выигрышную волну, увеличьте прайм-рейт и временно уменьшите ставки в случае отсутствия удачи. Воспользуйтесь преимуществами приветственного бонуса: когда вы регистрируетесь в онлайн-казино, вы автоматически получаете кредиты, которые могут увеличить ваши денежные средства, доступные для игры. Узнайте об игровых платформах, которые выплачивают приветственные бонусы, и используйте их в своих ставках. Соблюдайте все правила игры и будьте внимательны к размеру своих ставок. Никогда не ставьте больше той суммы, которую вы можете позволить себе потерять. Участвуйте в акциях: Ищите акции живых казино в игорных клубах. Находя специальные предложения, вы можете получить бонусы и увеличить свои шансы на победу. Стратегия High/Low: Эта стратегия онлайн-азартных игр предполагает ставки на высокие или низкие числа. В некоторых случаях также используется их комбинация. Oscar's Grind - это стратегия ставок с положительной прогрессией, используемая в ставках на четные деньги. Этот план ставок был разработан для борьбы с некоторыми из худших аспектов стратегий, используемых в карточных играх. А именно, в большинстве систем ставок с положительной прогрессией серия проигрышей может уничтожить ваш банкролл. Oscar's Grind работает по простому алгоритму, разделенному на несколько небольших "сессий". Если вы проигрываете, вы повторяете первоначальную ставку. Система Мартингейла: Это одна из систем, которая может быть эффективно использована в некоторых карточных играх. Она основана на теории увеличения суммы, выделяемой на инвестиции, даже если ее стоимость падает, в ожидании будущего повышения. Эта система обычно используется в любой игре с равной вероятностью выигрыша или проигрыша. Когда стратегия Мартингейла используется в ставках, игрок должен удвоить ставку в случае проигрыша. Идея Мартингейла заключается в том, чтобы удваивать ставку после каждого проигрыша, пока вы не выиграете один раз, а затем вернуться к ставке на одну единицу. Стратегия Фибоначчи: Хорошо работает в карточных играх, где вы делаете ставку на цвет или число, которое выпадет следующим. Система Фибоначчи использует числа от 0 до 9 и присваивает каждому числу значение от 1 до 9 в соответствии с его местом в последовательности. Эту систему иногда называют системой паролей.

Если вы ищете стратегию для игры в Dead or Alive: Saloon, рекомендуется попытаться найти ту, которая доказала свою эффективность. Если вы сделаете это и будете правильно использовать выбранную стратегию, велика вероятность того, что вы увеличите свои шансы на победу. Эффективная стратегия игры в живом казино заключается в том, чтобы минимизировать преимущество казино и увеличить свои шансы.

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Как играть в Dead or Alive: Saloon на мобильном устройстве?

Evolution Gaming была одной из первых компаний, выпустивших полный набор настольных игр с живыми дилерами для мобильных устройств. Игроки полюбили этот новый способ играть в свои любимые азартные игры.

Чтобы получить доступ к онлайн-казино в режиме реального времени на своем мобильном устройстве, необходимо войти в свой аккаунт и выбрать игру, в которую вы хотите сыграть. Потоковое видео будет обеспечивать то же HD-качество и геймплей, что позволит вам играть на мобильном устройстве.

Чтобы улучшить игровой процесс, вы можете минимизировать плавающие окна для видеопотоков и максимизировать сетку ставок. Обязательно используйте стабильное интернет-соединение, чтобы играть в Dead or Alive: Saloon без перебоев.

Дилер будет общаться с вами в прямом эфире с помощью специальной прямой трансляции. Эта функция позволит вам напрямую общаться с ведущими и следить за развитием событий.

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Резюме

Тема Дикого Запада постоянно использовалась в различных игровых автоматах, а теперь она появилась в игровом шоу Dead or Alive: Saloon с аутентичной атмосферой вестерна. Эта игра привлекает многих пользователей благодаря возможности заработать хорошие выигрыши. Цель игрока - угадать, какую обычную игральную карту дилер вытянет первой.

Вам понравится этот уникальный и молниеносный игровой процесс. Если вам удастся заполучить карты Bounty, вы примете участие в захватывающем бонусном раунде Bounty Hunt, в котором можно выиграть скрытые множители, которые увеличат ваши шансы на победу.

Эта игра включает в себя уникальную концепцию и транслируется из захватывающих студий с высококачественными камерами, которые позволяют снимать происходящее с разных ракурсов. Диапазон ставок адаптирован для всех типов игроков.

Стоит также отметить, что это живое игровое шоу, а значит, вы можете взаимодействовать с ведущими, которые готовы общаться с игроками через окно чата. Evolution Gaming всегда специализировалась на живых игровых шоу, поэтому Dead or Alive: Saloon использует инновационную механику и привлекательное визуальное оформление.

Дополнительный бонусный режим - это то, что оценят многие геймеры. Кроме того, играя в Dead or Alive: Saloon, вы можете рассчитывать на максимальный потенциал этой игры в £500 000.

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